В Курумоче 27 июля задержали 17 рейсов

В самарском аэропорту «Курумоч» 27 июля возникли сложности с обслуживанием 17 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Калининград (5:50 — 9:35), Анталью (5:45 — 10:45), Сочи (7:20 — 11:00), Москву (23:10 — 12:40, 11:00 — 13:00), Тюмень (12:50 — 15:10), Нижний Новгород (18:20 — 20:25) и Екатеринбург (19:20 — 20:50).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии