Трамп обвинил Байдена в допуске «Северного потока – 2» в Европу

Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с критическим комментарием в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2», обвинив действующего главу государства Джо Байдена в том, что именно он позволил функционировать российскому проекту.
Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с критическим комментарием в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2», обвинив действующего главу государства Джо Байдена в том, что именно он позволил функционировать российскому проекту.
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