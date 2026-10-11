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Регионы России

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Депутат предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и самокаты для проезда по мостам

Депутат предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и самокаты для проезда по мостам

Народный депутат Украины Владимир Крейденко предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и электросамокаты для проезда по мостам на другой берег Днепра с целью решения транспортных проблем города.

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