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Собянин рассказал о ходе строительства Южной рокады

Собянин рассказал о ходе строительства Южной рокады

На сегодня готовность объекта — более 85% Формирование транспортного каркаса Москвы продолжается. Одним из главных его элементов станет Южная рокада, которая свяжет более 20 районов и 4 округа Москвы, заявил сегодня Сергей Собянин.

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