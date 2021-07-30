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В совместном учении «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -2021» на территории КНР примут участие многоцелевые истребители Су-30СМ ВВО

В совместном учении «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -2021» на территории КНР примут участие многоцелевые истребители Су-30СМ ВВО

В ближайшее время с подразделениями совместной китайско-российской группировки спланировано проведение рекогносцировки и ряда практических тренировок.

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