Вчера знакомая принесла телефон: батарея садится к обеду, реклама слишком точная. Она ничего не устанавливала полгода.
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