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Джонсон: РФ ответила шквалом ракет по объектам ВСУ после обстрелов Белгорода

Джонсон: РФ ответила шквалом ракет по объектам ВСУ после обстрелов Белгорода

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ответ России на обстрелы Белгорода со Киева показал свою эффективность, уничтожив объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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