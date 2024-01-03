Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ответ России на обстрелы Белгорода со Киева показал свою эффективность, уничтожив объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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