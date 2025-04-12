Настоящий лесной зоопарк. Большая курганская охота

﻿﻿Весна стучится в окна, и мне хотелось бы рассказать вам об увлекательной и результативной охоте на копытных в Далматовском районе Курганской области В этом охотничьем хозяйстве ведется эффективная работа по охране и увеличению численности животных, проводится комплекс биотехнических мероприятий, ведется строгая охрана угодий от браконьерства, поэтому популяция копытных здесь высокая.