Вмешательство тульского уполномоченного содействовало исполнению судебного решения в интересах предпринимателя

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области (далее – уполномоченный) Александру Головину поступила жалоба индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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