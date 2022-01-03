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Американский эксперт: США обменяют Прибалтику на выход России из ШОС

Американский эксперт: США обменяют Прибалтику на выход России из ШОС

США могут пойти на исключение из состава НАТО трёх прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) ради стратегических договорённостей с Россией о создании восточноевропейской «буферной зоны».

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