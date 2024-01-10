На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, утром в среду выбросил столб пепла на высоту до 2,8 км над уровнем моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.