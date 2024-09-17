Директора парка «Патриот» отправили под домашний арест

Сегодня, 17 сентября, 235-й гарнизонный военный суд сменил меру пресечения фигуранту дела о хищении 30 млн рублей заместителем министра обороны Павлом Поповым, директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову.
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