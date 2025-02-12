Новгородские пенсионеры плетут сети для СВО

По информации пресс-службы Отделения Социального фонда России по Новгородской области, активисты новгородских Центров общения старшего поколения постоянно оказывают поддержку бойцам специальной военной операции.
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