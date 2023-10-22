СТРАХ «НЕдостаточности»

ВА

Владимир Акулов

У кого в голове постоянно такие дикие страхи, - у того больная психика... У него или ГТР или ОКР... Или у него больная печень , или другая скрытая болезнь... Например , в человека может быть астма ...Но больному кажется , что его душат обстоятельства или тайные "враги"... У кого страхи - он слаб физически , психически , ментально и структурно ... Структурно - не имеет сильной поддержки извне... Если такие страхи в голове - значит , тебе , действительно , надо быть осторожным... Не веди опасный образ жизни... Твое подсознание , твоя душа предупреждают тебя о твоей слабости... Помни : "погибнет слабый , взяв сильных себе в пример "...