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СТРАХ «НЕдостаточности»

СТРАХ «НЕдостаточности»

Мы подсознательно верим в то, что нам нужно продолжать быть больше, иметь больше и быть и иметь все больше и больше… чтобы просто выжить.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У кого в голове постоянно такие дикие страхи, - у того больная психика... У него или ГТР или ОКР... Или у него больная печень , или другая скрытая болезнь... Например , в человека может быть астма ...Но больному кажется , что его душат обстоятельства или тайные &quot;враги&quot;... У кого страхи - он слаб физически , психически , ментально и структурно ... Структурно - не имеет сильной поддержки извне... Если такие страхи в голове - значит , тебе , действительно , надо быть осторожным... Не веди опасный образ жизни... Твое подсознание , твоя душа предупреждают тебя о твоей слабости... Помни : &quot;погибнет слабый , взяв сильных себе в пример &quot;...
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