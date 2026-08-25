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Муса Җәлил музей-фатирында герой-шагыйрь истәлегенә багышланган чара узды

Муса Җәлил музей-фатирында герой-шагыйрь истәлегенә багышланган чара узды

Казанда Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алу чаралары узды. Муса Җәлил музей-фатирында тантаналы программа оештырылды.

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