Фигурист Галлямов о деле Валиевой: решение было вполне ожидаемым

Фигурист Александр Галлямов, который вместе со своей партнершей Анастасией Мишиной выступал в командном турнире Олимпийских игр - 2022, поделился размышлениями о дисквалификации Камилы Валиевой, которая может привести к тому, что золотые медали командного турнира у России будут отобраны.