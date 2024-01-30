Фигурист Галлямов о деле Валиевой: решение было вполне ожидаемым

Фигурист Александр Галлямов, который вместе со своей партнершей Анастасией Мишиной выступал в командном турнире Олимпийских игр - 2022, поделился размышлениями о дисквалификации Камилы Валиевой, которая может привести к тому, что золотые медали командного турнира у России будут отобраны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии