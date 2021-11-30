Земля раскалится до предела: великий русский астролог XV века Немчин предрекал страшные катаклизмы в 2023 году

Жизнь для жителей планеты Земля изменится до неузнаваемости. Известный астролог и пророк Василий Немчин предсказал изменение климата на планете, вследствие чего процессы будут происходить очень быстро, так как будет достигнута точка невозврата.
Жизнь для жителей планеты Земля изменится до неузнаваемости. Известный астролог и пророк Василий Немчин предсказал изменение климата на планете, вследствие чего процессы будут происходить очень быстро, так как будет достигнута точка невозврата.
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