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Земля раскалится до предела: великий русский астролог XV века Немчин предрекал страшные катаклизмы в 2023 году

Жизнь для жителей планеты Земля изменится до неузнаваемости. Известный астролог и пророк Василий Немчин предсказал изменение климата на планете, вследствие чего процессы будут происходить очень быстро, так как будет достигнута точка невозврата.

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