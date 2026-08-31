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Нижегородская правда

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Нижегородские электоральные эксперты обсудили особенности грядущих выборов

Нижегородские электоральные эксперты обсудили особенности грядущих выборов

Электоральные эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области провели очередное заседание, где был проанализирован доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании».

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