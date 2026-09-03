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Режим повышенной готовности к ЧС введен в Красноярске из-за активности медведей

Режим повышенной готовности к ЧС введен в Красноярске из-за активности медведей

В Красноярском крае медведь в лесу растерзал двух женщин. Из-за участившихся выходов зверя к людям в региональном центре ввели режим повышенной готовности и составили инструкцию для местных жителей.

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