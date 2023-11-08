В США на видео попал медведь, который пробрался в дом и украл еду из холодильника

Добычей зверя стала замороженная лазанья, которую он ловко извлек из морозильной камеры. Камеры наблюдения в доме в небольшом американском городке Баркгемстеде, штат Коннектикут, зафиксировали огромного черного медведя, который пробрался в дом в поисках еды и украл из холодильника замороженную лазанью.