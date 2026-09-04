Нарышкин возложил цветы к памятнику жертвам нацистского геноцида

ДЕРЕВНЯ ЗАЙЦЕВО /Ленинградская область/, 4 сентября. / ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин возложил цветы к мемориалу "Мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны", передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым