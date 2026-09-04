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ТАСС

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Нарышкин возложил цветы к памятнику жертвам нацистского геноцида

Нарышкин возложил цветы к памятнику жертвам нацистского геноцида

ДЕРЕВНЯ ЗАЙЦЕВО /Ленинградская область/, 4 сентября. / ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин возложил цветы к мемориалу "Мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны", передает корреспондент ТАСС.

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