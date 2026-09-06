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Фиктивный брак в России: как мигранты и граждане обходят закон и что изменится

Фиктивный брак в России: как мигранты и граждане обходят закон и что изменится

Тема фиктивных союзов в последнее время звучит всё громче, и это не случайно. Когда речь заходит о миграционной политике, брак часто оказывается тем самым инструментом, который позволяет обойти сложные бюрократические барьеры.

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