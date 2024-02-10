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Пришёл очень серьёзный сигнал с Чёрного моря: на его западном побережье пропал системы глобального позиционирования GPS.

Пришёл очень серьёзный сигнал с Чёрного моря: на его западном побережье пропал системы глобального позиционирования GPS.

Вчера 192K прочитали Наши «невовлечённые» заклятые друзья из Вашингтона вот-вот выхватят по полной программе – и пускай потом не говорят, что Путин и Шойгу их не предупреждали! Будут потом как Макрон – вызывать российского посла и жаловаться ему на горькую судьбинушку т.

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