Новый электрический внедорожник Honda впервые показан официально

У Honda большие планы на сегмент электромобилей. Вслед за кроссовером Prologue, который компания построила не без помощи General Motors, японский автопроизводитель собирается впервые сделать все самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии