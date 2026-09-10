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Царьград

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НАТО испугалось: Россия отработала в Арктике применение секретного оружия

НАТО испугалось: Россия отработала в Арктике применение секретного оружия

США, Великобритания и Норвегия отследили подводные лодки России в арктических водах вблизи Шпицбергена, которые отрабатывали применение секретной технологии против подводных кабелей.

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