НАТО испугалось: Россия отработала в Арктике применение секретного оружия

США, Великобритания и Норвегия отследили подводные лодки России в арктических водах вблизи Шпицбергена, которые отрабатывали применение секретной технологии против подводных кабелей.
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