Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Рамос может перейти в «Галатасарай». Ему предложили контракт на 10 млн евро в год

Рамос может перейти в «Галатасарай». Ему предложили контракт на 10 млн евро в год

По данным инсайдера Николо Скиры, 37-летний защитник стал ближе к переходу в «Галатасарай». Для испанца готов контракт до 2024 года на 10 млн евро с опцией до 2025-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх