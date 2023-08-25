Рамос может перейти в «Галатасарай». Ему предложили контракт на 10 млн евро в год

По данным инсайдера Николо Скиры, 37-летний защитник стал ближе к переходу в «Галатасарай». Для испанца готов контракт до 2024 года на 10 млн евро с опцией до 2025-го.
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