Кроссоверы российского производства получат новую платформу

Четыре новых модели – RX PHEV, ESGT, EX9 и RX NG – представит российская прокси-марка Esteo в ближайшие 18 месяцев.
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