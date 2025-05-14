СМИ назвали состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

От Украины на переговоры с РФ в Стамбул вместе с Зеленским приедут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.
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