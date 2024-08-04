Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Иван Ургант споёт под псевдонимом в Санкт-Петербурге

Иван Ургант споёт под псевдонимом в Санкт-Петербурге

Юрий Кот Фонд помощи детям с аутизмом оптимистично разместил на своей странице ВКонтакте объявление: «Ура! К лайн-апу музыкального благотворительного фестиваля «Антон тут рядом» присоединяется Гриша Ургант! Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый.

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Комментарии
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Андрей Корпачев
это дерьмо не тонет... 😡
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Господдиииии....Сколько же дерьма повылазило...
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12 час.

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