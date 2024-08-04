Иван Ургант споёт под псевдонимом в Санкт-Петербурге

Юрий Кот Фонд помощи детям с аутизмом оптимистично разместил на своей странице ВКонтакте объявление: «Ура! К лайн-апу музыкального благотворительного фестиваля «Антон тут рядом» присоединяется Гриша Ургант! Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый.