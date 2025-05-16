Минниханов: Молодежь составляет порядка 70% населения исламского мира

Автор: Динара Прокопьева Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое стартовало в Казани, в IT-парке им.
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