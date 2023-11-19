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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» обыграл «Коламбус» – 4-я победа подряд, 2-е место в дивизионе. У «Блю Джекетс» 8 поражений подряд

Сегодня «Кэпиталс» справились с «Коламбусом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 20 очков в 15 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе.

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