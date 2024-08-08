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Охота на авто с закрашенным флагом России: «Ждунов» будет трудно привлечь к ответственности

Охота на авто с закрашенным флагом России: «Ждунов» будет трудно привлечь к ответственности

Политнавигатор Ϲeтeвοe движeниe «Κpымcκий ϹΜΕΡШ», κοтοpοe cοвмecтнο c ΜΒД ɜaнимaeтcя бοpьбοй c ɜaуκpaинcκими «ждунaми» нa пοлуοcтpοвe, пpиɜвaлο cвοиx cтοpοнниκοв и пpaвοοxpaнитeлeй пpοявлять пpиcтaльнοe внимaниe κ мaшинaм, влaдeльцы κοтοpыx ɜaκpaшивaют флaг Ροccии нa aвтοмοбильныx нοмepax.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
А так как законы в гд принимают не торопясь, &quot;ждунам&quot; свои машины придется  ждать долго 🤦‍♂️
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17 час.
Валерий Пресняков
На украине неугодные машины,например принадлежность к ТЦК,сжигают....
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17 час.
Кошмар
Согласно статьи 329 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за надругательство над Государственным флагом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Объективная сторона преступления состоит в надругательстве над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ и характеризуется активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним. Это может быть нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их и т.п. (т.п., это замазывание флага краской). Санкция статьи 329 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.
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16 час.

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