Охота на авто с закрашенным флагом России: «Ждунов» будет трудно привлечь к ответственности

Кошмар

Согласно статьи 329 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за надругательство над Государственным флагом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Объективная сторона преступления состоит в надругательстве над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ и характеризуется активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним. Это может быть нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их и т.п. (т.п., это замазывание флага краской). Санкция статьи 329 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.