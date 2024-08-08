Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями на территории «Красного треугольника»

Планируется оценить исполнение градостроительного законодательства Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга начала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенного на территории комплекса «Красный треугольник».
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