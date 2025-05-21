В Национальной библиотеке ЯНАО прошла Всероссийская акция "Библионочь" под девизом "Свои герои"

Мероприятие было посвящено защитникам Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Салехардцы смогли пообщаться с участником СВО Виталием Корневым из Ноябрьска и известными писательницами Марией Семеновой и Анной Гуровой.