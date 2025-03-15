Сенат принял законопроект о финансировании правительства США до 30 сентября

Сенат по итогам окончательного голосования принял законопроект о финансировании работы правительства Соединенных Штатов до 30 сентября 2025 года, позволив избежать шатдауна, который грозил стране с субботы.
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