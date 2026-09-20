Сокрушающий ответ за Подмосковье трясёт Украину: точные удары стирают ВСУ

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, как Россия отвечает на атаки беспилотников.
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