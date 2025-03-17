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Царьград

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По следам ядерных испытаний: Семипалатинский полигон просигналил об опасности

По следам ядерных испытаний: Семипалатинский полигон просигналил об опасности

Учёные выяснили, что Цезий-137 до сих пор влияет на здоровье людей и окружающую средуСемипалатинский ядерный полигон был закрыт еще в 1991 году в южной части Западной Сибири.

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