Классика-же. "Путинская власть закрывает глаза на проблемы в полиции, что и привело к трагедии и беспорядкам в Коркино".
Учим русских майданному мышлению, или... Пан Юрко и методики ЦРУ, плюс одна поучительная история
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Автор, ты кака всякий подлец, анонимен. Кстати, дебил и подонок, Подоляка правдиво осветил весьма неприглядную картину в МВД РФ. Ты-то, неведомо чей лакей, с чего взбесился?
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
То есть, МВД у нас работает отлично, оно неподкупно сверху донизу? Доказать можешь? Может, вспомнишь полковника Захарченко с его украденными 9 миллиардами рублей? Он тебе нравится? А ведь Подоляка именно против этого и выступает.
Ответить
2 час.
Генрих
Пасквиль против хохла Подоляки, полагаю, ваял такой же хохол, но обиженный отсутствием внимания власти и оскорбленный полным равнодушием публики.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии