Учим русских майданному мышлению, или... Пан Юрко и методики ЦРУ, плюс одна поучительная история

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, ты  кака всякий подлец, анонимен. Кстати, дебил и подонок, Подоляка  правдиво осветил весьма неприглядную картину  в МВД РФ. Ты-то, неведомо  чей лакей, с чего взбесился?
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2 час.
Владимир Алтайцев
То есть, МВД  у нас работает отлично, оно неподкупно  сверху  донизу? Доказать можешь? Может, вспомнишь полковника  Захарченко  с его украденными  9 миллиардами рублей? Он тебе нравится? А  ведь Подоляка именно против  этого и  выступает.
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2 час.
Генрих
Пасквиль против хохла Подоляки, полагаю,  ваял такой же хохол, но обиженный отсутствием внимания власти и оскорбленный полным равнодушием публики.
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1 час.

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