Учим русских майданному мышлению, или... Пан Юрко и методики ЦРУ, плюс одна поучительная история

Автор, ты кака всякий подлец, анонимен. Кстати, дебил и подонок, Подоляка правдиво осветил весьма неприглядную картину в МВД РФ. Ты-то, неведомо чей лакей, с чего взбесился?

Владимир Алтайцев

То есть, МВД у нас работает отлично, оно неподкупно сверху донизу? Доказать можешь? Может, вспомнишь полковника Захарченко с его украденными 9 миллиардами рублей? Он тебе нравится? А ведь Подоляка именно против этого и выступает.