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Генпрокуратура России признала нежелательным «Фонд Клуни за справедливость»

Генпрокуратура России признала нежелательным «Фонд Клуни за справедливость»

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») на территории РФ.

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