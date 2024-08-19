Генпрокуратура России признала нежелательным «Фонд Клуни за справедливость»

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») на территории РФ.
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