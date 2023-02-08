"Такого еще нигде нет": интересное нововведение на трассе Владивостока

Интересное нововведение ожидает трафиковую трассу Владивостока. Муниципальное дорожное предприятие "Содержание городских территорий" и Дальневосточный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве по созданию сети дорожных метеостанций, которые вскоре установят на трассе Седанка — Патрокл, сообщает пресс-служба мэрии.
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