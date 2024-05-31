«Экономический киллер» в Министерстве обороны. Расследованием деятельности Шойгу займутся основательно

Вот уже несколько недель прошло с того момента, как в России сменился Министр обороны. Народ уже стал забывать фамилию Шойгу, только с содроганием узнаем о новых арестах в военном ведомстве и украденных сумках.
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