Почему беременным нельзя сидеть на пороге дома: причины и последствия

Беременность — это особое время в жизни женщины, наполненное ожиданием и заботами о будущем ребенке. В разных культурах существует множество традиций и примет, связанных с беременностью, и одна из них — запрет на сидение на пороге дома.
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