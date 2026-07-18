Жители других регионов смогут проголосовать на выборах в Москве

Гости столицы смогут отдать голос за депутатов Госдумы, а жители шести регионов — и за глав своих субъектовИзбиратели с постоянной регистрацией в других регионах, находящиеся в Москве в дни выборов, смогут проголосовать на столичных участках за депутатов Государственной Думы.