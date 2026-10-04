Лебедев заявил, что не понимает людей, которые хотят получить гражданство США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, которые стремятся получить гражданство США.
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