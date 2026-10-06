Кирилл Бенедиктов: Демократы могут одержать самую бесполезную победу в истории

Поче­му побе­да демо­кра­тов на выбо­рах в нояб­ре не гаран­ти­ру­ет им власть? Как вой­на с Ира­ном повли­я­ла на рей­тинг Трам­па и рес­пуб­ли­кан­цев? Смо­гут ли демо­кра­ты забло­ки­ро­вать назна­че­ния в Вер­хов­ный суд? И вер­нет­ся ли адми­ни­стра­ция к поли­ти­ке боль­ших рас­хо­дов Бай­де­на? Триумф демократов: почему ноябрьская победа может оказаться пирровой Даже если демо­кра­ты дей­ст.