Кирилл Бенедиктов: Демократы могут одержать самую бесполезную победу в истории

Почему победа демократов на выборах в ноябре не гарантирует им власть? Как война с Ираном повлияла на рейтинг Трампа и республиканцев? Смогут ли демократы заблокировать назначения в Верховный суд? И вернется ли администрация к политике больших расходов Байдена? Триумф демократов: почему ноябрьская победа может оказаться пирровой Даже если демократы дейст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Елена Кондратьева...
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым