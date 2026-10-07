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Царьград

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Москвича оштрафовали на 5 тысяч за оскорбление соседа в чате

Москвича оштрафовали на 5 тысяч за оскорбление соседа в чате

Московский суд взыскал 5 тысяч рублей с жителя города за оскорбление соседа в чате дома. В другом случае жительница Твери отсудила 125 тысяч рублей компенсации за унизительные выражения и намёки на её психическое состояние, сделанные соседками в чате.

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