Bill Gates Ignored Repeated Warnings And Met Epstein Thirty Times Authored by Steve Watson via Modernity News, An independent review has confirmed what many long suspected: Bill Gates and senior figures at his foundation met with Jeffrey Epstein roughly 30 times between 2011 and 2014, brushing aside repeated internal warnings about the reputational and ethical risks of associating with a man already convicted of sex crimes involving a minor.
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