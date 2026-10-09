Приток денег в ценные бумаги превысил пополнение вкладов

Приток средств на российский рынок ценных бумаг достиг 1,8 трлн рублей против 0,5 трлн рублей прироста банковских депозитов, заявил на инвестиционном форуме глава Мосбиржи Виктор Жидков.
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