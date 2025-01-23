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Пронедра

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Где отдохнуть без мазута: безопасные места для спокойного отпуска

Где отдохнуть без мазута: безопасные места для спокойного отпуска

Где отдохнуть без мазута: безопасные места для спокойного отпуска Ольга БезродняяРазлив мазута в Керченском проливе оказал негативное влияние на туристическую привлекательность Анапы.

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