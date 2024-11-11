Пятая и последняя жена Арамиса: как она спасла Старыгина от нищеты, но не смогла уберечь от гибели

Итак, история Игоря Старыгина – это история взлетов и падений, любви и измен, славы и одиночества. “Ален Делон советского кино”, как его часто называли, родился поцелованным Богом – красивый мальчик с проникновенными голубыми глазами, чей путь в искусство был предопределен самой судьбой.